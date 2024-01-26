Поезд врезался в грузовой автомобиль под Вологдой

На станции Лоста под Вологдой грузовой поезд столкнулся с КАМАЗом. Авария произошла сегодня во втором часу ночи на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде.

«Машинист локомотива заметил стоящий на путях автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния полностью остановить поезд не удалось. Имеются незначительные повреждения локомотива. Происшествие на движение пассажирских поездов не повлияло», - рассказали в пресс-службе вологодского отделения СЖД.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля на пострадал.