Поезд врезался в грузовой автомобиль под Вологдой

[ Происшествия ]

На станции Лоста под Вологдой грузовой поезд столкнулся с КАМАЗом. Авария произошла сегодня во втором часу ночи на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде.

«Машинист локомотива заметил стоящий на путях автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния полностью остановить поезд не удалось. Имеются незначительные повреждения локомотива. Происшествие на движение пассажирских поездов не повлияло», - рассказали в пресс-службе вологодского отделения СЖД.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля на пострадал.

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