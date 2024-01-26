Проект реконструкции парка Евковка показали в городской администрации

Вологжанам показали проект реконструкции парка Евковка, который будет благоустроен уже в этом году. Концепция была разработана Лабораторией развития городской среды вместе с экспертами архитектурного бюро «Miriada Group».

«Основными принципами, которых мы придерживались во время разработки концепции, стали сохранение исторической идентичности, восстановление связи с природой, создание мест общественных событий, создание образовательных и информационных зон, улучшение инфраструктуры, а также создание безопасной среды», – рассказал директор архитектурного бюро «Miriada Group» Виталий Волков.

Площадь благоустройства разделена на семь зон: событийная площадь с кафе, качелями и туалетом; пруд; ивовый лес со светящимся скамейками для создания атмосферы; зона детских и спортивных площадок; площадки для пикника; старый лес и площадка для выгула собак. Основные пешеходные дорожки и площадки будут покрыты брусчаткой, спортивная и детская площадки – резиновой крошкой и деревянным настилом. Дорожки в лесу будут выложены гранитным отсевом.

Вологжане также предложили сохранить кустарники по периметру пруда, но провести их санитарную чистку, также сохранить горки, организовать видеонаблюдение. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, предложения будут учтены при дальнейшей доработке концепции.