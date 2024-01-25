В Вологде открылась горячая линия по вопросам ЖКХ и управляющих компаний

В Вологде начала работать горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний. Теперь с вопросами и замечаниями по работе УК и ТСЖ можно обратиться по телефону в Вологде 72-45-00.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в первую очередь с возникшей проблемой по содержанию дома или придомовой территории необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Если УК не отреагировала на замечание, можно позвонить на горячую линию.

«Поступившие замечания вологжан будут переданы специалистам, который осуществляют контроль за содержанием домов и работой управляющих организаций и ТСЖ. Они проработают решение проблемы с конкретной УК», - рассказали в администрации города.

Также если жильцов не устраивает работа выбранной УК, на общедомовом собрании они могут принять решение о смене управляющей компании.