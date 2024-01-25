Госдума поддержала инициативу вологодских депутатов о целевом обучении студентов с последующим поступлением на муниципальную службу

Госдума поддержала инициативу депутатов ЗСО, благодаря которой пройти целевое обучение для поступления на муниципальную службу смогут больше студентов.

Согласно действующему сейчас Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации», заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе.

Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.

«Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Добавим, что ранее эта инициатива также была поддержана депутатами всех 11 субъектов Северо-Запада России в ходе 64-й Конференции ПАСЗР.