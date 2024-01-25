Госдума поддержала инициативу вологодских депутатов о целевом обучении студентов с последующим поступлением на муниципальную службу

[ Общество ]

Госдума поддержала инициативу депутатов ЗСО, благодаря которой пройти целевое обучение для поступления на муниципальную службу смогут больше студентов.

Согласно действующему сейчас Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации», заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе.

Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.

«Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Добавим, что ранее эта инициатива также была поддержана депутатами всех 11 субъектов Северо-Запада России в ходе 64-й Конференции ПАСЗР.

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