Экс-директор «Вологдаоблстройзаказчика» признан виновным в строительстве аварийных домов

В Вологде вынесен приговор бывшему директору ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик» Николаю Пронину. Экс-руководитель строительной организации обвинялся по статье за злоупотребление своими полномочиями.

Как следует из материалов дела, в 2012 году в Вологде началась реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Для этого в Узком переулке областного центра началось строительство 7 домов из быстровозводимых конструкций. В рамках программы между «Вологдаоблстройзаказчиком» и муниципальным образованием «Город Вологда» был заключен контракт на сумму почти в 37,7 млн рублей.

«Судом установлено, что директор унитарного предприятия, зная о том, в проектной документации имеются нарушения, понимая, что осуществление на ее основании строительства приведет к возведению жилых домов, не отвечающих требованиям строительных норм и регламентов, дал распоряжение о производстве строительства, заключил договор субподряда и передал субподрядной организации на исполнение ненадлежащий проект», - рассказали в областном суде.

В результате в Узком переулке были построены 7 домов с многочисленными нарушениями строительных норм и правил, технических регламентов, не позволяющих эксплуатировать эти дома, так как они «создавали угрозу жизни и здоровья граждан».

Также экс-руководитель, зная о том, что дома непригодны для жилья, не принял мер к устранению недостатков. Сам подсудимый вину свою не признал.

Судом 70-летний Николай Пронин с учетом возраста и состояния здоровья приговорен к 5 годам условного срока. Также с него в пользу города Вологды взысканы почти 32 млн рублей, а в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.