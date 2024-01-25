Газель превратилась в груду металлолома после столкновения с грузовиком

ДТП с участием автомобилей Газель и грузовым Вольво произошло сегодня в Шекснинском районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, авария случилась около восьми часов утра на 46-м километре трассы Вологда-Тихвин-Р21 «Кола».

Как рассказали в полиции, Газель, которой управлял 40-летний мужчина, двигаясь в сторону Вологды, выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Вольво. Удар был такой силы, что Газель превратилась в груду металлолома.

В аварии травмы получил водитель отечественного автомобиля. Мужчина госпитализирован, причины аварии уточняются.