Пара из Вологды примет участие в проекте «Четыре свадьбы»

[ Общество ]

Вологжане Лилия и Егор примут участие в проекте «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». В проекте невесты из разных городов России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

Как рассказали организаторы проекта, Лилия работает официанткой в гостиничном комплексе, а ее жених Егор – оператор сотовой связи. Влюбленные вместе 8 лет, познакомились во время учебы в колледже. 

Ради победы в шоу Лилии и Егору предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Молодые устроят свадьбу в стиле «минимализм» с бюджетом в 600 тысяч рублей. Фишка торжества – номер от молодых. 

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы выставляют оценки по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

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