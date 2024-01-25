Череповецкий «Алмаз» проиграл «Красной Армии», дважды ведя в счете

Череповецкий «Алмаз» проиграл «Красной Армии» в матче Молодёжной хоккейной лиги несмотря на то, что дважды вел в счёте.

Череповчане открыли счет уже на 56-й секунде матча, шайбу забросил Эмиль Пьянов, для которого этот гол стал 10-м в сезоне. «Армейцы» отыгрались спустя три минуты.

В середине второго периода Илья Квочко реализовал большинство и второй раз вывел молодежку «жёлто-чёрных» вперёд.

Москвичи во второй раз сравняли счёт в середине третьего периода и перевели игру в овертайм, где победу «Красной Армии» принес Олег Майстренко - 3:2.

Это был второй матч между командами в этой выездной серии для «Алмаза». 22 января череповчане обыграли «Красную Армию» со счетом 4:1.

«Алмаз» занимает сейчас 5-ю строчку дивизиона «Золотой» Западной конференции. Ниже череповчанам опускаться нельзя, поскольку это грозит невыходом напрямую в плей-офф. Следующий матч череповчане проведут 30 января против московских «Крыльев Советов».