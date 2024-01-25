В Череповце бордель маскировали под массажный салон

В Индустриальном районе Череповца работал бордель под прикрытием массажного салона. После отработки оперативной информации полиция задержала двух организаторов подпольного бизнеса - 38-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, а также восемь женщин, которые работали администраторами салона. Выяснилось, что услуги интимного характера клиентам оказывали 12 девушек.

«Полицейские установили, что мужчина и женщина осуществили подбор персонала, распределили роли между участниками незаконной деятельности, разработали перечень услуг и определили цены за их оказание, а также систему штрафов. Кроме того, по желанию клиента мастер мог оказать дополнительные услуги, оплачиваемые отдельно. Денежное вознаграждение делилось в соответствии с выполняемыми обязанностями, администратор получал 8% от суммы, мастер массажа – 35%, все остальное доставалось организаторам», - рассказал в пресс-службе регионального УМВД.

Во время обысков в борделе были обнаружены документы, средства связи, а также предметы, которые использовались для оказания интимных услуг.

В отношении организаторов салона было возбуждено уголовное дело по статье за организацию проституцией, а в отношении администраторов – дело по стать за соучастие в организации занятия проституцией. Девушки, которые оказывали интимные услуги, оштрафованы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.