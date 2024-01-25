Харовского предпринимателя будут судить за нанесение тяжелых травм рабочему

В Харовске будут судить местного предпринимателя, который обвиняется в нанесении тяжелых травм 23-летнему работнику.

Как рассказали в региональном управлении следкома, 3 ноября прошлого года проводились строительные работы на территории местного предприятия.

«Индивидуальный предприниматель, управляя экскаватором, не имея при этом право на управление самоходными машинами, не обеспечив соблюдение технологических процессов, при монтаже колодца пожарного гидранта перемещал закрепленное на ковше железобетонное кольцо для колодца, при этом допустил нахождение в опасной зоне 23-летнего работника подрядной организации», - уточнили в ведомстве.

В результате работник оказался прижат ковшом экскаватора к бетонному колодцу и получил тяжелые травмы головы и шеи. В срочном порядке потерпевший был госпитализирован. В управлении следкома пояснили, что в настоящее время расследование уголовного дела по статье за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ завершено и в ближайшее время дело будет передано в суд.