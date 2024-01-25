Космический мониторинг «закроет» более 90% вологодских лесов

В 2024 году площадь дистанционного мониторинга использования лесов в Вологодской области вырастет на 20% и превысит 10,4 млн. га. Таким образом, из космоса можно будет контролировать более 90% лесов региона.

По словам директора вологодского филиала Рослесинфорга «Севлеспроект» Григория Савельева, космический мониторинг позволяет оперативно получать информацию о состоянии лесов и хозяйственной деятельности на самой удаленной территории, что практически невозможно при наземных обследованиях.

«В первую очередь контроль из космоса проводится в тех лесничествах, где активно развито лесопользование, переработка древесины, а в предыдущие годы уже не раз выявлялись факты незаконной рубки. В результате такого наблюдения объем незаконных рубок в Вологодской области в 2023 году снизился на 70% по сравнению с показателями 2022 года. Средний объем незаконно заготовленной древесины на 1 тыс. га мониторинга с 2018 года уменьшился с 4,4 до 0,4 кубометра», - пояснил Григорий Савельев.

В Вологодской области космический мониторинг лесов ведется с 2006 года. В 2018 году в регионе был запущен непрерывный дистанционный мониторинг. Благодаря снимкам из космоса, специалисты оперативно получают информацию о нарушениях законодательства в наиболее проблемных лесничествах. После обнаружения признаков нарушений при непрерывном дистанционном мониторинге натурные проверки на участке оперативно проводятся в течении 5 дней.

Всего в 2023 году по результатам мониторинга, проведенного Севлеспроектом совместно с департаментом лесного комплекса Вологодской области, выявлено 200 случаев нарушений лесного законодательства. Из них 34 случая – это незаконная рубка леса, 6 случаев административных нарушений, по 66 фактам вынесены предостережения, 49 случаев привлечения к дисциплинарной ответственности, в 45 случаях были выявлены нарушения порядка предоставления информации в ЛесЕГАИС.