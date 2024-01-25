Экс-полузащитник ивановского «Текстильщика» будет играть за вологодское «Динамо»

Экс-полузащитник ивановского «Текстильщика» Михаил Лямзин пополнил ряды вологодского «Динамо».

Лямзин родился 8 декабря 2002 года в Саранске. Полузащитник является воспитанником академии Чертаново, где и начал свою футбольную деятельность. В прошлом сезоне Михаил выступал во Второй лиге за ивановский «Текстильщик». Провел 10 матчей в Чемпионате и 3 в Кубке России.

Также клуб продлил контракты с полузащитником Никитой Киреевым, вратарем Семёном Бобровым и нападающим Владиславом Беляевым.

Никита Киреев в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Динамо» в Чемпионате Второй лиги. В 15 из них выходил в стартовом составе, забил 4 гола и 3 в Кубке России. Семён Бобров также 17 раз в прошлом сезоне выходил на поле во Второй лиге и 3 раза в Кубке.

Все контракты действуют до конца 2024 года.

В свою очередь клуб покидает Иван Костылев. Футбольный клуб и Иван Костылев прекратили сотрудничество в связи с истечением срока действия контракта, - сообщает пресс-служба клуба.

Центральный защитник пополнил ряды бело-голубых в июле 2023 года. В составе вологодской команды он провел 16 матчей и забил 1 мяч.