В вологодские муниципалитеты завтра отправится «Морозный десант»

[ Общество ]

В четверг в Вологодской области начинается Молодежная патриотическая акция «Морозный десант», в рамках которой в шесть муниципалитетов отправятся добровольцы студенческих отрядов. Акция является частью всероссийской акции «Снежный десант». направленной на развитие волонтерства.

«В рамках акции добровольцы вологодских студенческих отрядов отправятся в 6 муниципалитетов Вологодской области. Они окажут помощь семьям участников СВО, ветеранам и пенсионерам, а также проведут тематические и профориентационные мероприятия для молодежи», - рассказали в пресс-службе врио губернатора региона.

В акции примут участие 6 студенческих отрядов - «Метелица», «Диабаз», «Мята», «Буревестник», «Медведица» и «Факел», которые посетят Вожегодский, Бабушкинский, Белозерский, Тарногский, Никольский и Вологодский округа. 

В правительстве региона также напомнили, что вологодские студенты участвуют в «Морозном десанте» с 2018 года.

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