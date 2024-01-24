В вологодские муниципалитеты завтра отправится «Морозный десант»

В четверг в Вологодской области начинается Молодежная патриотическая акция «Морозный десант», в рамках которой в шесть муниципалитетов отправятся добровольцы студенческих отрядов. Акция является частью всероссийской акции «Снежный десант». направленной на развитие волонтерства.

«В рамках акции добровольцы вологодских студенческих отрядов отправятся в 6 муниципалитетов Вологодской области. Они окажут помощь семьям участников СВО, ветеранам и пенсионерам, а также проведут тематические и профориентационные мероприятия для молодежи», - рассказали в пресс-службе врио губернатора региона.

В акции примут участие 6 студенческих отрядов - «Метелица», «Диабаз», «Мята», «Буревестник», «Медведица» и «Факел», которые посетят Вожегодский, Бабушкинский, Белозерский, Тарногский, Никольский и Вологодский округа.

В правительстве региона также напомнили, что вологодские студенты участвуют в «Морозном десанте» с 2018 года.