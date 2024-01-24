В Череповце ищут очевидцев смертельного ДТП

[ Происшествия ]

В Череповце сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в которой смертельные травмы получила 73-летняя женщина. Как ранее сообщал официальный портал Череповца, женщина была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе паркетником Хавал, которым управлял 38-летний мужчина.

Пострадавшая была доставлена в городскую больницу на улице Данилова, однако в тот же день скончалась от полученных травм.

Сотрудники череповецкой Госавтоинспекции просят всех очевидцев ДТП предоставить имеющуюся информацию по телефонам: 8(8202) 67-12-49, 67-12-94.

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