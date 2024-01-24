Инспектор пожарного надзора признан виновным в злоупотреблении и служебном подлоге

В Бабушкинском округе инспектор пожарного надзора привлечен к уголовной ответственности по статьям за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Как было установлено, в 2020 году на территориях деревень Тиноватка и Кулибарово система спутникового мониторинга зафиксировала места сжигания отходом от деятельности пилорамы. Аналогичные термоточки были зафиксированы в 2021 году в деревне Великий Двор.

Для проверки информации на место выехал инспектор пожарного надзора, который выявил нарушения в области пожарной безопасности со стороны местных предпринимателей.

«Сотрудник пожарного надзора привлек к административной ответственности не самих предпринимателей, а их работников – невиновных лиц. Конечно же, предварительно договорившись с коммерсантами, - рассказали в пресс-службе судов области.

В результате работники были оштрафованы на суммы в 2 000 и 3 000 рублей, тогда как для предпринимателей был предусмотрен штраф от 20 000 до 30 000 рублей.

В суде пожарный инспектор был признан виновным по обеим статьям и получил 2 года условного срока.