Женщина без прав устроила двойное ДТП в Великом Устюге

В Великом Устюге женщина-водитель устроила двойное ДТП. Авария произошла около половины восьмого утра на перекрестке улиц Транспортной и Кирова в райцентре.

По информации, озвученной пресс-службой регионального УМВД, 35-летняя женщина на Киа Рио не уступила дорогу автобусу ПАЗ. После столкновения легковой автомобиль отбросило на УАЗ под управлением 44-летнего водителя.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. В УМВД уточнили, что женщина, управлявшая иномаркой, чуть менее года назад была лишена прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.