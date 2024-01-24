Женщина без прав устроила двойное ДТП в Великом Устюге

[ Происшествия ]

В Великом Устюге женщина-водитель устроила двойное ДТП. Авария произошла около половины восьмого утра на перекрестке улиц Транспортной и Кирова в райцентре.

По информации, озвученной пресс-службой регионального УМВД, 35-летняя женщина на Киа Рио не уступила дорогу автобусу ПАЗ. После столкновения легковой автомобиль отбросило на УАЗ под управлением 44-летнего водителя.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. В УМВД уточнили, что женщина, управлявшая иномаркой, чуть менее года назад была лишена прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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Женщина без прав устроила двойное ДТП в Великом Устюге
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