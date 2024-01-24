В Кич-Городке охотники три дня выслеживали зашедшего в райцентр волка

В Кич-Городецком районе оперативная бригада из охотников и местного охотоведа три дня выслеживала волка, который в райцентре напал на собаку в воскресенье, 21 января.

«Вблизи места нападения на собаку были установлены петли для отлова и организовано ночное дежурство с тепловизором. Волк после инцидента скрылся по расчищенным дорогам села и не оставил чётких следов, что затруднило поиск», - рассказали в облохотдепартаменте.

Волка удалось обнаружить рано утром примерно в 2 километрах от райцентра на реке Шарженьга. На место оперативно выехала бригада из 10 охотников, однако умному и острожному хищнику удалось уйти от преследования.

Впрочем, сегодня утром серого все-же удалось добыть. В списке оперативной бригады – фамилии 13 охотников, которые выслеживали волка.