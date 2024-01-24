Вологодским охотникам в пять раз увеличат премию за добытого волка. Как считают охотоведы, решение своевременное, поскольку основная добыча серого хищника приходится на вторую половину зимы и начало весны.

Именно зимой увеличивается вероятность появления волков в населенных пунктах, куда серых приводит голод.

«В конце 2023 года на Общественном совете облохотдепартамента поднимался вопрос о мерах стимулирования добычи волков. Обсудили затраты охотников-волчатников, показатели других регионов и подготовили предложение по увеличении премии до 20 тысяч рублей. Врио губернатора области поддержал эту инициативу. Выплаты за добычу серых хищников не поднимались с 2013 года и сейчас будут увеличены почти в пять раз. Помимо материального поощрения, у волчатников остается право получения разрешения на добычу лося и кабана. На эти цели будет зарезервировано до 30% от квоты добычи в каждом районе», – рассказал заместитель губернатора Михаил Сылка.

Как рассказали в пресс-службе правительства, бригады волчатников оперативно реагируют на сигналы о выходе хищников в населенные пункты. Однако охота на волка дело не только затратное, но и опасное.

В 2023 году на территории Вологодской области добыто 303 особи волка, а с начала 2024 года – шесть. Новые изменения ориентировочно вступят в силу весной этого года.