В деревне под Вологдой погибла пожилая женщина

В деревне Ильинское, расположенной в Вологодском округе, сегодня утром произошел пожар, в котором погибла пожилая женщина. По информации регионального управления МЧС, около 7 часов утра загорелась квартира в 10-квартирном жилом доме.

Очаг возгорания был зафиксирован в квартире, где жила пожилая женщина, ведущая затворнический образ жизни. После ликвидации пожара в квартире был обнаружен труп, предположительно хозяйки жилья. Площадь пожара составила 5 м. кв.

Остальные жильцы дома успели эвакуироваться до приезда пожарных.

Причины пожара сейчас устанавливаются.