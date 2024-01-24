Три человека претендуют на должность главы Вологодского округа

В Вологодском округе три человека претендуют на должность главы округа. Накануне кандидаты представили свои программы конкурсной комиссии.

По результатам конкурса комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам представительного собрания трех кандидатов. Среди них - временно исполняющий полномочия главы округа Игорь Быков, начальник управления строительства и коммунального хозяйства администрации округа Екатерина Агапова, а также директор МУП ЖКХ «Федотово» Алексей Шеремет.

Претенденты на должность главы округа прошли сегодня этапы регистрации и собеседования, а также представили членам комиссии свои программы социально-экономического развития муниципалитета, обозначили перечень ключевых проблем и пути их решения, озвучили предложения по организации работы в должности главы округ, - сообщает газета Вологодского муниципального округа «Маяк».

Депутаты представительного собрания через неделю должны выбрать одного кандидата, который возглавит Вологодский округ.

Напомним, бывший глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников назначен заместителем губернатора Вологодской области.