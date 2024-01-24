В Вологде произошло странное ДТП с участием автомобиля полиции

В Вологде произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Как сообщается в чате Baza.net, авария случилась сегодня в 6:20 утра на перекрестке улиц Петина и Ленинградской.

Судя по кадрам видео, автомобиль ДТП следовал по улице Петина от улицы Возрождения в сторону улицы Гагарина с проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. Причем, автомобиль двигался достаточно медленно.

В это время со стороны Ленинградского моста следовал автомобиль Рено Логан на зеленый свет. Хотя на перекрестке в момент столкновения не было никого, кроме Лады Весты сотрудников ДПС и Логана, избежать аварии не удалось.

По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших.