«Северсталь» с разгромным счетом проиграла одному из лидеров Восточной конференции

Череповецкая «Северсталь» проиграла одному из лидеров Восточной конференции омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Омске, которые прошел в середине ноября, завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу омичей. «Северсталь» жаждала реванша.

Открыв счёт первыми, когда Иван Подшивалов замкнул передачу Дмитрия Моисеева после атаки сходу, череповчане получили 6 шайб в свои ворота. Одну в первом периоде, две во втором и три в третьем. Можно посетовать на игру в большинстве, хотя по сезону в целом «сталевары» неплохо смотрятся в этом компоненте, накануне им не удалось реализовать ни одну из четырех попыток.

Гол Руслана Абросимова в третьем периоде уже при счете 1:5 не смог повлиять на результат встречи. Окончательное слово осталось за гостями - 2:6. «Северсталь» после семиматчевой победной серии терпит второе поражение подряд.

«Мы сегодня уступили. Уступили в том, что ту игру, которую мы показываем – комбинационную – она у нас не получилась. Это было связано с тем, что было много брака. Не шла передача, было много неточностей. В связи с этим нам не удалось контролировать игру, контролировать шайбу», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане продолжают находиться на 6 месте Западной конференции и следующий матч проведут 26 января против новосибирской «Сибири». Сибиряки идут 10-ми на Востоке, но еще не потеряли шансы на попадание в плей-офф.