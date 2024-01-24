В Вытегорском районе сменился прокурор

[ Общество ]

В Вытегорском районе сменился прокурор. Приказом Генпрокурора прокурором Вытегорского района сроком на 5 лет назначен советник юстиции Михаил Новицкий, который ранее возглавлял прокуратуру Верховажского округа.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, Михаил Новицкий был принят на службу в органы прокуратуры в 2006 году на должность следователя прокуратуры Верховажского района.

«В дальнейшем в разные периоды времени занимал должности следователя Харовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Вологодской области, помощника прокурора города Вологды, старшего помощника прокурора Грязовецкого района, заместителя прокурора Белозерского района, заместителя начальника управления правовой статистики – начальника отдела государственной статистики прокуратуры Вологодской области, прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области», - уточнили в надзорном ведомстве.

За примерное исполнения служебных обязанностей Михаил Новицкий неоднократно поощрялся правами прокурора области.

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