Вологодские спортсмены завоевали три медали на Первенстве России по пулевой стрельбе

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Вологодские спортсмены завоевали три медали на Первенстве России по пулевой стрельбе. Череповчанин Богдан Панфилов занял второе место в упражнении «малокалиберный произвольный пистолет, 50 м.» и третье место в упражнении «пневматический пистолет, скоростная стрельба, 10 м,» среди юниоров.

Екатерина Матвеева стала серебряным призером в упражнении «малокалиберный стандартный пистолет, 25 м, юниорки». Оба спортсмена занимаются у тренера Олега Рощупкина.

Чемпионат и Первенство России по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок прошли в Ижевске 14-23 января.

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спортивная стрельба чемпионат России
 

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