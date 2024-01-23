В Харовском округе водитель «Нивы» задавил знакомого и труп закопал в лесу

В Харовском округе будут судить местного жителя, который насмерть задавил своего знакомого, а тело погибшего закопал в лесу. Происшествие случилось летом прошлого года около деревни Заречная.

Как сообщает прокуратура области, обвиняемый в нарушение ПДД перевозил своего 27-летнего знакомого на капоте автомобиля «Нива».

«Напротив поворота к д. Заречная Харовского округа пассажир не удержался на своем месте и упал перед автомобилем. Водитель, продолжив движение, наехал на потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - рассказали в надзорном ведомстве.

Водитель не стал сообщать о происшествии в правоохранительные органы, а оставил место ДТП, тело погибшего закопал около деревни Локалиха.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье за «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и ближайшее время будет направлено в районный суд.