В Череповце объявлен тендер на строительство нового ФОКа

Власти Череповца заявились на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет возведен в 112 микрорайоне города. Аукцион на строительство объявлен на сайте RosTender.info. В новом ФОКе можно будет заниматься волейболом, дзюдо и спортивной борьбой. Заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства и ремонтов».

«Объявлен электронный аукцион на выполнение подрядных работ. Прием заявок на участие открыт до 31 января. Начальная цена муниципального контракта составляет 552,9 млн рублей из средств областного и городского бюджетов», - говорится в сообщении.

Работы по строительству комплекса должны начаться уже в марте 2024 года и завершиться в конце июля 2025 года. По проекту подрядчику необходимо построить четырехэтажное здание, в котором будет размещаться зал для учебно-тренировочных занятий, зал единоборств, а также тренажерный зал и зал для групповых занятий.