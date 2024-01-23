В Вологде 29 января запустят автобусный маршрут 14д

[ Общество ]

В Вологде 29 января городские власти запустят автобусный маршрут №14д, который будет дублировать маршрут №14, обслуживаемый ИП Румянцевой Н.В. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, таким образом решено добавить количество автобусов до поселка Семенково, привлекая другого перевозчика.

«Обслуживание дублирующего маршрута возьмет на себя частное предприятие «ВологдаТранс». График будет синхронизирован с движением автобусов ИП Румянцевой Н.В. Это временное решение на период судебных разбирательств по лишению лицензии перевозчика за регулярные нарушения графика», - рассказал Воропанов в соцсетях.

Также с 1 февраля будет изменен еще один городской маршрут - №23. Он будет продлен до остановки «ВПЗ».

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