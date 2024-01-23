Череповчанки завоевали две медали турнира по эстетической гимнастике

Череповецкие спортсменки завоевали две медали на «Рождественском турнире» по эстетической гимнастике, который прошел в Москве 20 января.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Гродно (Беларусь) и Череповца.

Команда АНО «ДРОЗД-Череповец» завоевала две медали - золото в категории 10-12 лет и бронзу среди девочек 8-10 лет.

Также после соревнований девочки участвовали в мастер-классе, который проводили чемпионки мира по эстетической гимнастике 2023: ведущий тренер Екатерина Дементьева и заслуженный тренер России Сания Глызина.