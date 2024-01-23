В Вологде ведется работа по очистке городских улиц от снега

В Вологде подрядчики очищают улицы и тротуары от снега, а также занимаются ликвидацией колейности на тех участках, где она еще осталась. Помимо этого, вывозятся большие снежные валы по заявленному ранее графику. Мэр Вологды поставил подрядчикам задачу вывезти 50 тысяч кубометров снега за 10 дней. На сегодня ликвидировано более 20 тыс. куб. снега.

«Снежные валы высотой более 1,5 метров вывозим на основании определенных приоритетов. В первую очередь отрабатываем опасные для пешеходов и автомобилистов участки – там, где сугробы мешают обзору. Такие места определяют специалисты при объезде улиц и по комментариям вологжан в соцсетях. Вологжанам необходимо изучить график вывоза снега, и в ночь уборки, которая в нем указана, убирать с соответствующих улиц припаркованные машины. Это позволит провести уборку качественнее», – рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Леонид Степанов.

За минувшие сутки город убирала 131 единица техники и 126 рабочих. 23-24 января будет вывозится снег с улицы Ленинградской от проспекта Победы до Окружного шоссе, с улицы Петина, улицы Конева от улицы Поэта Романова до улицы Можайского). 24-25 января необходимо ликвидировать снег на улицах Псковской, Ярославской, Гагарина и Беляева.

В этом году территорию Прилук, Лукьяново, центра и Заречья убирает ООО «Магистраль». ООО «Дорсервис» – микрорайон Бывалово, 5-й микрорайон и ПЗ. Парки, скверы, бульвары и площади очищает «СтройКомСервис». Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ. Территории у ТЦ – их владельцы.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что сообщать о плохой уборке снега можно по телефону городского колл-центра: 8-800-302-16-17.