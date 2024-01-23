Самый молодой глава сельского поселения признан виновным по трем статьям УК

Вынесен приговор бывшему главе муниципального образования «Толшемское» Тотемского района Сергею Дресвянину, которого называли самым молодым главой из всех поселений Вологодской области.

Он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса – растрата, мошенничество. А также служебный подлог.

«В конце 2018 года глава муниципального образования «Толшменское» Тотемского района похитил от гаражного бокса в селе Успенье трактор стоимостью 159 тыс. рублей, находившийся в муниципальной собственности. Трактор был передан знакомому, неосведомленному о преступных действиях должностного лица», - рассказали об одном из эпизодов работы главы муниципального образования в управлении следкома.

Кроме того, зимой 2021 года Дресвянин изготовил фиктивные договора на поставку щебня и песка для содержания дороги, а затем изготовил фиктивные документы о выполненных дорожных работах. Эти невыполненные работы стоили местному бюджету почти 560 тысяч рублей.

Таким же образом он изготовил документы на ремонт подвесного пешеходного моста в селе Никольское, которые фактически не проводился. На мост из бюджета поселения было выделено 315 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, уголовное дело было возбуждено после личного приема в Тотьме заместителя руководителя регионального следкома Альберта Атабиева представителей администрации Тотемского муниципального округа. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ.

Приговором суда Дресвянину назначено 4 года лишения свободы условно. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с него 775 тысяч рублей. Сообщается. Что в ходе расследования уголовного дела экс-глава поселения частично возместил причиненный ущерб.