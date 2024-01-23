Молодая череповчанка задушила приятеля своего сожителя

[ Происшествия ]

В Череповце по подозрению в убийстве задержана 25-летняя женщина. Преступление было совершено вечером 21 января в общежитии на улице Пионерской.

«Между хозяйкой комнаты общежития, расположенного на улице Пионерской в Череповце и 34-летним гостем, которого пригласил ее сожитель, произошла ссора. Женщина, пребывавшая в состоянии опьянения, задушила гостя, после чего позвонила в экстренные службы», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

В настоящее время подозреваемая задержана и на месте преступления продемонстрировала, как убивала собутыльника.

В управлении следкома уточнили, что ранее подозреваемая неоднократно привлекалась к ответственности за хищения.  

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