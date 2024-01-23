Вологда готовится к Международному форуму деревянного зодчества

[ Общество ]

V Международный смотр-конкурс «Дерево в архитектуре-2024» пройдет в Вологде в июле. Организаторы форума приехали в Вологду, чтобы обсудить программу форума и посетить площадки, где пройдут мероприятия.

Соглашение о проведении форума «Дерево в архитектуре» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым и президентом Союза архитекторов Николаем Шумаковым в ноябре прошлого года.

«Впервые в истории форума он будет проходить за пределами МКАД. Я очень рад, что мы договорились с Николаем Ивановичем Шумаковым и Союзом архитекторов, и он пройдёт в нашем городе. Нам есть что показать — и наше деревянное зодчество, и опыт по сохранению и реновации этих памятников архитектуры совместно с инвесторами. Запланированы и деловая, и культурная программа. Всероссийский форум станет не только важным событием для профессионального сообщества, но и большим праздником для горожан», - рассказал Сергей Воропанов.

«Вологда прекрасно подходит для проведения этого форума. Мы подразумеваем Вологду, когда говорим о работе с деревом, о сохранении наследия. Это будет масштабное мероприятие. Только из Москвы планируется приезд 150 архитекторов, участвующих в деловой или выставочной программе. Ряд стран дальнего и ближнего зарубежья уже выразили желание участвовать.  Уверен, это будет значимо не только для города и области, но и для России в целом», — пояснил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Площадками проведения форума станут Кремлёвская площадь, Консисторский дворик, Дом Вологодского масла и Музей кружева. В рамках форума планируется показать, как проходило восстановление объектов деревянного зодчества, представить инвесторов, которые вдохнули жизнь в данные объекты, продемонстрировать, как все это изменило отношение к объектам деревянного зодчества властей, бизнеса, жителей, как повлияло на туристическую привлекательность города.

В Вологде в настоящее время реализуются 39 муниципальных проектов, нацеленных на решение приоритетных для города задач. Один из проектов подразумевает масштабное восстановление и реновацию деревянных объектов культурного наследия. Сейчас в разной стадии работы по сохранению находятся 37 памятников деревянного зодчества, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Теги:
деревянное зодчество форум
 

Последние новости

Молодая череповчанка задушила приятеля своего сожителя
Вологда готовится к Международному форуму деревянного зодчества
Череповчане завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по зимнему универсальному сбору и кудо
В Вологде будут судить водителя грузовика, задавившего девочку
Вологодская шестиклассница перечислила месячную зарплату на нужды СВО
117 домов Индустриального района Череповца остались без тепла
Прокуратура Украины возбудила дело против гендиректора авиакомпании «Северсталь»
В Верховажском округе пожарные спасли женщину от гибели
В Великом Устюге подросток снегом затушил Вечный огонь
Ответственные за казачество появятся во всех муниципалитетах Вологодской области