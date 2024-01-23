Вологда готовится к Международному форуму деревянного зодчества

V Международный смотр-конкурс «Дерево в архитектуре-2024» пройдет в Вологде в июле. Организаторы форума приехали в Вологду, чтобы обсудить программу форума и посетить площадки, где пройдут мероприятия.

Соглашение о проведении форума «Дерево в архитектуре» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым и президентом Союза архитекторов Николаем Шумаковым в ноябре прошлого года.

«Впервые в истории форума он будет проходить за пределами МКАД. Я очень рад, что мы договорились с Николаем Ивановичем Шумаковым и Союзом архитекторов, и он пройдёт в нашем городе. Нам есть что показать — и наше деревянное зодчество, и опыт по сохранению и реновации этих памятников архитектуры совместно с инвесторами. Запланированы и деловая, и культурная программа. Всероссийский форум станет не только важным событием для профессионального сообщества, но и большим праздником для горожан», - рассказал Сергей Воропанов.

«Вологда прекрасно подходит для проведения этого форума. Мы подразумеваем Вологду, когда говорим о работе с деревом, о сохранении наследия. Это будет масштабное мероприятие. Только из Москвы планируется приезд 150 архитекторов, участвующих в деловой или выставочной программе. Ряд стран дальнего и ближнего зарубежья уже выразили желание участвовать. Уверен, это будет значимо не только для города и области, но и для России в целом», — пояснил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Площадками проведения форума станут Кремлёвская площадь, Консисторский дворик, Дом Вологодского масла и Музей кружева. В рамках форума планируется показать, как проходило восстановление объектов деревянного зодчества, представить инвесторов, которые вдохнули жизнь в данные объекты, продемонстрировать, как все это изменило отношение к объектам деревянного зодчества властей, бизнеса, жителей, как повлияло на туристическую привлекательность города.

В Вологде в настоящее время реализуются 39 муниципальных проектов, нацеленных на решение приоритетных для города задач. Один из проектов подразумевает масштабное восстановление и реновацию деревянных объектов культурного наследия. Сейчас в разной стадии работы по сохранению находятся 37 памятников деревянного зодчества, - сообщает пресс-служба городской администрации.