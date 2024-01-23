Череповчане завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по зимнему универсальному сбору и кудо

Череповецкие спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по зимнему универсальному сбору и кудо. Чемпионат России по зимнему универсальному сбору прошёл в Тверской области 20 и 21 января. В них приняли участие более 150 борцов из 48 регионов России.

Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, которые завоевали две медали. Мурат Мамедов стал серебряным призером, Владимир Широков занял третье место.

Также в Угличе Ярославской области прошёл Всероссийский турнир по кудо. От «Дворца чемпионов» приняли участие воспитанники Константина Жучкова.

Степан Семёнов стал серебряным призером турнира, уступив победителю соревнований в финале. Дмитрий Мишин и Данил Кручевич завоевали бронзовые медали турнира.