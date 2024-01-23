В Вологде будут судить водителя грузовика, задавившего девочку

В Вологодский городской суд в ближайшее время будет передано уголовное дело по обвинению 47-летнего уроженца Архангельской области, задавившего 12-летнюю девочку. Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Вологды.

«По версии следствия, 3 марта 2023 города в дневное время водитель грузового автомобиля марки «DAF», двигаясь по проезжей части улицы Северной в направлении улицы Дальней города Вологды около ТЦ «Апельсин», совершил наезд на девочку, 2011 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Как ранее сообщалось, в результате ДТП девочка погибла, а водитель уехал с места аварии и позже был задержан в районе Сямжи. Следователям мужчина пояснил, что даже не заметил произошедшего ДТП.

Водителю большегруза в ближайшее время будет вручена копия обвинительного заключения.