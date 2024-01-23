Вологодская шестиклассница перечислила месячную зарплату на нужды СВО

Шестиклассница из Вологды Алена перечислила месячную заработную плату на нужды СВО. Как рассказала Алена Telegram-каналу Mash, она ведет активную добровольческую деятельность, помогая содержать в чистоте подъезды.

«В зимние каникулы, когда было очень холодно, я подумала, чем могу помочь ребятам, которые находятся в зоне СВО. Мне пришла идея, что одежда – это будет хороший подарок. Мне пришла заработная плата и я попросила маму перечислить деньги в вологодский швейбат, где делают кофты и другие теплые вещи», - рассказала Алена.

По словам мамы Алены, она гордится дочкой, потому что та в свои 12 лет уже подрабатывает, хотя семья живет в достатке. Также в свободное от учебы время она подрабатывает в вологодском швейбате, где плетет маскировочные сети.

Недавно заслуги Алены и нескольких других активных ребят отметил крупный вологодский предприниматель, который привез им сладкие подарки, - сообщает Telegram-канал.