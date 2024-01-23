117 домов Индустриального района Череповца остались без тепла

[ Происшествия ]

В Индустриальном районе Череповца произошла крупная коммунальная авария. Без горячей воды и тепла остались 117 домов. По словам мэра города Вадима Германова, причина аварии – разрыв компенсатора на трубопроводе теплосети на улице Ленина

«Компенсатор - это фрагмент трубопровода, который защищает систему от температурных и иных деформаций. Именно в нем и образовалась утечка еще в минувшую пятницу. «Газпром теплоэнерго Вологда» решили в выходные во время сильных морозов район не отключать и дождаться потепления», - рассказал мэр Череповца.

В результате сегодня с четырех часов утра «Газпром теплоэнерго Вологда» перекрыл магистраль для опорожнения. Аварийный ремонт обещают провести до 20 часов. Далее потребуется еще порядка шести часов для заполнения сетей.
«Наши специалисты находятся у котлована и контролируют ход работ. Мы готовы оказать любую помощь теплоэнергетикам», - уточнил череповецкий мэр.

Теги:
ЖКХ авария
 

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