Прокуратура Украины возбудила дело против гендиректора авиакомпании «Северсталь»

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Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении генерального директора авиакомпании «Северсталь» Николая Ивановского. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, гендиректор подозревается в организации авиасообщений между крымским Симферополем и «остальной российской глубинкой», в том числе Череповцом, Петрозаводском и Ухтой.

«Следствие установило, что гражданин РФ, занимая должность генерального директора авиапредприятия «Северсталь», с 2018 года и до сих пор организует регулярные пассажирские авиаперевозки из закрытого международного аэропорта Симферополь», - заявили представители украинской прокуратуры.

На Украине Ивановскому грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Николай Ивановский имеет звание «Заслуженного пилота Российской Федерации». В гражданской авиации служит почти 40 лет.

Как ранее сообщал официальный портал Череповца, Николай Ивановский освоил пилотирование целого ряда воздушных судов: Як-18т, Ил-103, Як-40, Bombardier CRJ-200. Николай Ивановский провел в воздухе около 11 тысяч часов и одним из первых в авиапредприятии «Северсталь» получил допуск к международным полетам.

Генеральный директор авиапредприятия является действующим линейным пилотом первого класса, ежегодно подтверждая квалификацию. Под началом Николая Ивановского подготовлено более 80 летчиков.

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