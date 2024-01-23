В Верховажском округе пожарные спасли женщину от гибели

[ Происшествия ]

В деревне Берег Верховажского округа огнеборцы спасли 54-летнюю женщину от гибели. Происшествие случилось накануне около восьми часов вечера, где произошел пожар в одной из квартир трехквартирного жилого дома.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, мужчина, проживающий в одной из квартир, почувствовал запах дыма. Мужчина понял, что дым идет из соседней квартиры.

«С улицы было видно, что в квартире горел свет, но на стук в дверь никто не реагировал. Мужчине удалось самостоятельно открыть дверь, в квартире уже было сильное задымление. Войти туда он не смог», - рассказали в управлении МЧС.

В это время к дому уже подъезжали пожарные, которых вызвали жильцы соседнего дома. Огнеборцы помогли выйти хозяйке квартиры и передали ее врачам.

Как выяснилось, причиной возгорания стала неосторожность при курении со стороны потерпевшей.

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