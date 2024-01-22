В Великом Устюге подросток снегом затушил Вечный огонь

В Великом Устюге полиция задержала подростка, который снегом затушил Вечный огонь на площади Славы. Инцидент произошел 21 января и попал на камеры видеонаблюдения. Судя по видео, подросток подъехал к Вечному огню на лыжах, а после того, как забросал пламя снегом, быстро скрылся с места происшествия.

После того, как личность хулигана была установлена, он принес свои извинения и рассказал, что подъехал к Вечном огню, чтобы погреться, поскольку во время катания на лыжах замерз.

«Я взял снег и бросил в огонь, он потух. Я не предполагал, что совершаю противоправное деяние. Умысла оскорбить и осквернить память воинов у меня не было. Приношу свои извинения», - рассказал подросток.

Сейчас полиция проверяет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.