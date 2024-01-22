Ответственные за казачество появятся во всех муниципалитетах Вологодской области

В каждом муниципалитете Вологодской области появятся ответственные за казачество. Об этом сегодня заявил врио губернатора Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве области.

«Мы находимся в контакте с атаманом Александром Сергеевичем Яровым. Он и его соратники проводят большую и важную работу. Правительство региона будет оказывать ему всестороннюю поддержку», – уточнил Георгий Филимонов.

По его словам, назначение ответственных за казачество на уровне заместителей глав муниципалитетов говорит о поддержке региональным правительством вологодского казачества.