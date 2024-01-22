В Кич-Городок зашел волк

В Кич-Городке заметили волка. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Кич-городецкого округа Сергей Ордин. По его словам, к поискам серого хищника уже привлечены местные охотники и охотоведы.

«Убедительная просьба быть внимательнее. Взрослым сопроводить детей из школы и детского сада», - предупреждает глава округа.

Напомним, сезон охоты на волка в Вологодской области начался 1 августа 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года. Всего на территории региона за 2023 год добыто 245 особей волка.