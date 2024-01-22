Баскетбольный клуб «Чеваката» будет финансироваться частным бизнесом

[ Спорт ]

Вологодский баскетбольный клуб «Чеваката» будет финансироваться частным бизнесом. Об этом сегодня рассказал Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве региона.

«Обязательство оказывать финансовую поддержку на себя взял директор печально известной строительной компании «Вектор» Денис Акиндинович Иванов. Компания решила исправить реноме и показать пример социальной ответственности. «Вектор» обеспечит финансирование команды «Вологда-Чеваката». Мы, безусловно, приветствуем это решение», – пояснил врио губернатора.

По его словам, в Вологодской области есть и другие спортивные клубы и решение «Вектора» может воодушевить других предпринимателей взять на себя финансовые вопросы вологодских спортсменов.

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«Вологда-Чеваката» финансирование
 

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