Руководителя Тотемской районной больницы подозревают в халатности

[ Общество ]

Прокуратура Вологодской области заявила о возбуждении уголовного дела по статье за халатность в отношении руководителя Тотемской районной больницы. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки исполнения законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Установлено, что в 2022 году при капитальном ремонте здания поликлиники БУЗ «Тотемская ЦРБ» в городе, проводимого в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», должностным лицом были приняты фактически не выполненные работы на сумму около 3 млн рублей. В результате бюджету РФ был причинен ущерб на указанную сумму», - пояснили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки были переданы в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело.

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