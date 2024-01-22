Вологжанка одержала победу на Первенстве Северо-Запада по фигурному катанию

Вологодская спортсменка Мария Лабутина одержала победу на Первенстве Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию. Соревнования прошли в Калининграде 19-21 января.

В них приняли участие более 20 спортсменок из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ленинградской, Архангельской и Калининградской областей.

Победителем по кандидатам в мастера спорта стала Мария Лабутина, которая занимается в Ледовом дворце Вологды.

В ТОП-10 вошли еще две вологодские фигуристки. Таисия Лепехина, по программе мастеров спорта заняла 4 место, Ульяна Зазолина стала седьмой.