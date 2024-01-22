Вологжанка одержала победу на Первенстве Северо-Запада по фигурному катанию

[ Спорт ]

Вологодская спортсменка Мария Лабутина одержала победу на Первенстве Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию. Соревнования прошли в Калининграде 19-21 января.

В них приняли участие более 20 спортсменок из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ленинградской, Архангельской и Калининградской областей.
Победителем по кандидатам в мастера спорта стала Мария Лабутина, которая занимается в Ледовом дворце Вологды.

В ТОП-10 вошли еще две вологодские фигуристки. Таисия Лепехина, по программе мастеров спорта заняла 4 место, Ульяна Зазолина стала седьмой.

Теги:
фигурное катание первенство СЗФО
 

Последние новости

Ответственные за казачество появятся во всех муниципалитетах Вологодской области
В Кич-Городок зашел волк
Баскетбольный клуб «Чеваката» будет финансироваться частным бизнесом
Руководителя Тотемской районной больницы подозревают в халатности
Вологжанка одержала победу на Первенстве Северо-Запада по фигурному катанию
«Что Кузьмин делает на экране?»: Георгий Филимонов возмутился присутствию на совещании экс-главы Великоустюгского округа
«Эта Дюймовочка лучше других разбирается в ЖКХ»: Евгения Мазанова назначена замгубернатора
Вологодская спортсменка взяла серебро на Первенстве Северо-Запада по конькобежному спорту
В Соколе местный житель угрожал подорвать гранатой следственный отдел
Нарколаборатория ликвидирована сотрудниками ФСБ в Бабаевском округе