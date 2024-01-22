«Эта Дюймовочка лучше других разбирается в ЖКХ»: Евгения Мазанова назначена замгубернатора

Начальник регионального департамента топливно-энергетического комплекса Евгения Мазанова назначена заместителем губернатора по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Врио губернатора Георгий Филимонов озвучил анонсированное ранее решение о назначении своего заместителя, который будет заниматься вопросами ЖКХ.

«В широком сознании есть еще гендерные предрассудки. Обращаю внимание коллег. Знаю, что многие называют Евгению Михайловну Дюймовочкой. Так вот, эта Дюймовочка лучше многих других разбирается в проблематике вопросов ЖКХ. На праздниках, когда многие отдыхали, Евгения Михайловна дежурила и налаживала работу диспетчерской службы в муниципалитетах. Я расцениваю это, как знак доверия и уважения», - рассказал Георгий Филимонов.

По словам врио губернатора, он подробно изучил кадровый потенциал аппарата правительства и не ни одного человека, который бы так хорошо разбирается в вопросах ЖКХ, как Евгения Мазанова, он не нашел.