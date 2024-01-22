В Соколе местный житель угрожал подорвать гранатой следственный отдел

[ Общество ]

В Соколе 32-летний местный житель угрожал взорвать гранату в помещении следственного отдела, где сотрудники полиции расследовали возбужденное против него уголовное дело по статье за незаконное проникновение в жилище.

Как говорится в материалах уголовного дела, в мае 2023 года мужчина, будучи пьяным, повредил монтировкой входной замок двери комнаты общежития, где проживала его бывшая сожительница с ребенком.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый высказывал угрозы убийством в адрес следователя, а также грозил подорвать гранатой следственный отдел.

В результате к статье УК за незаконное проникновение в жилище добавилась статья за угрозу применения насилия в отношение представителя власти.   

«Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, в судебном заседании в содеянном раскаялся, принес извинения перед потерпевшими. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», - пояснили в пресс-службе судов области.

Приговором суда мужчина отправлен в колонию-поселение сроком на 2 года 2 месяца.  

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