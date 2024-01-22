Нарколаборатория ликвидирована сотрудниками ФСБ в Бабаевском округе

Сотрудники регионального ФСБ ликвидировали нарколабораторию, которую 40-летний мужчина организовал в дачном доме в Бабаевском округе. Как пояснили в силовом ведомстве, нарколаборатория была ликвидирована на завершающей стадии производства запрещенных веществ, поэтому в оборот продукция не попала.

«В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято более 3 кг синтетических наркотиков, а также специализированное оборудование, емкости, приспособления для фасовки, хранения и транспортировки запрещенных веществ, средства защиты органов дыхания, прекурсоры и химические реагенты общим весом более 4 кг. Изъятая партия наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 12 млн рублей», - пояснили в пресс-службе управления ФСБ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.