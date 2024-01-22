Хоккеисты череповецкой «Северстали» прервали семиматчевую победную серию, проиграв в воскресение магнитогорскому «Металлургу».

Это была уже вторая встреча в сезоне между командами. В Череповце подопечным Андрея Козырева удалось одержать победу в серии послематчевых буллитов и магнитогорцы жаждали реванша.

Пропустив первыми, череповчанам удалось сравнять счёт на старте второго периода. Шайбу забросил Руслан Абросимов с передачи Адама Лишка. В ответ хозяева забили дважды, одна шайба на счету экс-череповчанина Даниила Вовченко.

Третий период «Северсталь» провела активно, и даже смогла отыграть один гол. Александр Скоренов забросил 18 шайбу в сезоне, но на большее череповчан не хватило - 2:3. «Северсталь» потерпела первое поражение в 2024 году.

«На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность. Если говорить в целом, мы провели три выездных матча с лидерами Восточной конференции. Выиграли два матча. Считаю, что это отличный результат для нашей молодой команды», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Матчем против магнитогорцев череповчане завершили трехматчевую выездную серию и возвращаются домой, где 23 января примут вторую команду Восточной конференции - омский «Авангард».

Добавим, что «Северсталь» сейчас занимает 6 место на Западе.