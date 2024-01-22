В середине недели в Вологодскую область придет оттепель

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявляют об оттепели в середине этой недели. Уже сегодня антициклон, пришедший в воскресенье, начнет сдавать позиции под натиском обширного атлантического циклона, который надвигается с запада.

В ночь на вторник из-за перепадов давления усилится ветер, в большинстве районов пройдет снег. Днем в западных районах максимальная температура приблизится к нулевой отметке, а осадки перейдут в мокрый снег и дождь.   

«В среду территория области останется под влиянием циклона, сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, местами мокрого снега с дождем. Ночью от -1 до -6 градусов, днем от +2 градусов на западе до -3 градусов на востоке. Среднесуточная температура превысит норму на 6-8 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичная погода сохранится в четверг, но уже с пятницы начнется очередное похолодание, а температура приблизится к климатической норме.

Теги:
погода оттепель
 

Последние новости

В Соколе местный житель угрожал подорвать гранатой следственный отдел
Нарколаборатория ликвидирована сотрудниками ФСБ в Бабаевском округе
Автобус с пассажирами загорелся под Шексной
Хоккеисты череповецкой «Северстали» прервали семиматчевую победную серию
В середине недели в Вологодскую область придет оттепель
Вологжанин отправится в колонию за замороженного на балконе приятеля
В Грязовце ветеринары вылечили сломанную лапку попугаю
Вологжанин подозревается в сексуальном преступлении с 10-летней девочкой
Волейболистки «Северянки» второй раз за четыре дня обыграли столичный МВА
Сын мэра Вологды заявлен в «Динамо»