В середине недели в Вологодскую область придет оттепель

Вологодские синоптики заявляют об оттепели в середине этой недели. Уже сегодня антициклон, пришедший в воскресенье, начнет сдавать позиции под натиском обширного атлантического циклона, который надвигается с запада.

В ночь на вторник из-за перепадов давления усилится ветер, в большинстве районов пройдет снег. Днем в западных районах максимальная температура приблизится к нулевой отметке, а осадки перейдут в мокрый снег и дождь.

«В среду территория области останется под влиянием циклона, сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, местами мокрого снега с дождем. Ночью от -1 до -6 градусов, днем от +2 градусов на западе до -3 градусов на востоке. Среднесуточная температура превысит норму на 6-8 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичная погода сохранится в четверг, но уже с пятницы начнется очередное похолодание, а температура приблизится к климатической норме.