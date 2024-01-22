Вологжанин отправится в колонию за замороженного на балконе приятеля

В Вологде вынесен приговор 65-летнему местному жителю, который заморозил на балконе своего собутыльника. Происшествие случилось в ночь на 5 марта в квартире дома по улице Рабочей.

Как следует из материалов дела, в процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил своего приятеля, нанеся ему не менее 24 ударов. После этого вытолкал потерпевшего без одежды и обуви на неотапливаемый и незастекленный балкон 9-го этажа, закрыл дверь, а сам лег спать.

«В комнату мужчина вернуться не смог. Он находился на открытом воздухе при низкой температуре почти 16 часов. Смерть потерпевшего наступила от общего переохлаждения организма», - рассказали в пресс-службе судов области.

Утром обвиняемый проснулся, выглянул на балкон и увидел труп своего приятеля. После этого позвонил племяннице, которая вызвала полицию.

Суду мужчина рассказал, что потерпевший сам вышел на балкон проветрится, а он просто автоматически закрыл балконную дверь.

В суде, впрочем, не поверили в эту версию и признали мужчину виновным в убийстве. В результате ближайшие 7,5 лет он проведен в колонии особого режима.